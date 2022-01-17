Красноярск, , 13:06 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки выявили 379 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 января в краевом управлении Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае коронавирус выявили у 177 892 человек, выздоровели 162 622 человека. За сутки список выздоровевших пополнился 255 фамилиями.

Жертвами COVID-19 за прошедшие сутки стали 22 жителя края, за весь период — 9120.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в регионе было подтверждено 350 случаев заражения, выздоровели 244 человека, скончались 23 ковид-пациента.