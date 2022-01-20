Нижний Новгород, , 13:58 — REGNUM За минувшие сутки 16 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 26 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 10 289 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 января в регионе выявили 661 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 881 новом носителе SARS-CoV-2, что стало максимальным показателем числа заражений в сутки с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 238 918 случаев. Активными носителями вируса в Нижегородской области в настоящее время являются 4463 человека. За минувшие сутки число активных носителей вируса в регионе увеличилось почти на 800 человек.

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