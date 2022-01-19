Великий Новгород, , 12:06 — REGNUM За сутки в Новгородской области выявили 178 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 46 случаев больше, чем сутками ранее. Обновлёнными данными 19 января поделился федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Заснеженный Великий Новгород Ольга Ларина © ИА REGNUM

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В регионе продолжают отмечать увеличение суточной заболеваемости. Если ранее суточный прирост показателя составлял порядка 5−11 случаев, то сейчас он достиг четырёх десятков.

За сутки в Новгородской области от ковида, как основной причины, скончался один человек. За сутки в регионе от COVID-19 выздоровели 167 человек, что на 11 больше, чем сутками ранее. Показатель выздоровления продолжает в регионе постепенно увеличиваться.

За всё время пандемии в Новгородской области выявили 67 470 случаев заражений коронавирусом. От ковида скончались 806 человек, а выздоровели — 64 143 человек.

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