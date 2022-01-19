Москва, , 11:43 — REGNUM В последние дни заболеваемость коронавирусом в Брянской области растёт. Об этом 19 января заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Понемножку начинает расти. Если взять сегодняшний день, то у нас всего 172 заболевших, вчера было 162, а позавчера было 158», — заявил Богомаз.

«Мы видим, что уже начинается небольшой рост. И вчера у нас уже выявлен «Омикрон». Заболела семья, мужчина, которому 72 года и две дочери, одна из них привита Pfizer. Мы видим, что у мужчины лёгкая температура, покашливание», — указал он.