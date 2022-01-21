Чебоксары, , 10:22 — REGNUM В Чувашии ожидают поступление первой партии вакцины от ковида для подростков «Спутник М». Об этом 21 января заявил вице-премьер — глава минздрава Владимир Степанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM по итогам заседания оперативного штаба.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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При обсуждении темпов вакцинации особое внимание было уделено ситуации в вузах. Руководители образовательных учреждений отмечали, что не всем студентам ещё исполнилось 18 лет, поэтому данная категория выпадает из перечня для охвата прививками от ковида.

«На сегодняшний день в республику должно приступить порядка 960 доз вакцины «Спутник М».[…] То есть они также будут распределены и эта возрастная категория также будет закрыта в учебных заведениях», — сказал министр здравоохранения Владимир Степанов.

Глава Чувашии Олег Николаев со ссылкой на выводы учёных отметил, что новый штамм «Омикрон» больше поражает молодёжь и детей.

«Те тренды, которые формируются, говорят о том, что как раз более молодое поколение, младше 18 лет, более подвержено этому штамму. Поэтому здесь по возможности надо охватить [вакцинацией]», — сказал руководитель республики.

Напомним, препаратом «Спутник М» планируется прививать подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Данная вакцина создана на базе «Спутнике V».

Ранее заявлялось, что вакцинация подростков будет добровольной: прививку будут делать с письменного согласия одного из родителей или законного представителя, а с 15 лет дети смогут сами оформить согласие на прививку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально выявлено шесть случаев заражения штаммом «Омикрон».