Чебоксары, 21 января 2022, 10:22 — REGNUM В Чувашии ожидают поступление первой партии вакцины от ковида для подростков «Спутник М». Об этом 21 января заявил вице-премьер — глава минздрава Владимир Степанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM по итогам заседания оперативного штаба.
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При обсуждении темпов вакцинации особое внимание было уделено ситуации в вузах. Руководители образовательных учреждений отмечали, что не всем студентам ещё исполнилось 18 лет, поэтому данная категория выпадает из перечня для охвата прививками от ковида.
Глава Чувашии Олег Николаев со ссылкой на выводы учёных отметил, что новый штамм «Омикрон» больше поражает молодёжь и детей.
Напомним, препаратом «Спутник М» планируется прививать подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Данная вакцина создана на базе «Спутнике V».
Ранее заявлялось, что вакцинация подростков будет добровольной: прививку будут делать с письменного согласия одного из родителей или законного представителя, а с 15 лет дети смогут сами оформить согласие на прививку.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально выявлено шесть случаев заражения штаммом «Омикрон».