Курск, , 20:49 — REGNUM В школах Курской области примут дополнительные противоэпидемические меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Родителей просят каждое утро измерять детям температуру, а при первых симптомах ОРВИ оставлять их дома и вызывать врача.

Директорам школ, в которых занимается большое количество детей, поручили предусмотреть возможность создания дополнительной смены, чтобы развести потоки обучающихся. Если школам не хватает дезинфицирующих средствах, по заявке в муниципалитет их выделят из резервного фонда.

От коронавируса, по данным на 20 января, вакцинированы 92% педагогов школ в Курской области.