Пермь, , 11:48 — REGNUM В Пермском крае выявили 448 новых заражений коронавирусом, что на десять больше предыдущего суточного показателя. Об этом 17 января сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На сегодняшний день в больницах региона лечение получают 1403 пациента, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Состояние 209 человек медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 85 человек.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 166 180 носителей коронавируса. Выздоровели 153 819 пермяков. По причине COVID-19 скончались 7663 человека, в том числе 12 — за последние сутки.

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