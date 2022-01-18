Пенза, , 08:19 — REGNUM За минувшие сутки в Пензенской области от последствий заражения коронавирусом скончались девять пациентов. Накануне было зарегистрировано столько же летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

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Общее количество умерших среди носителей вируса по состоянию на 18 января составляет 4792 человека.

Выписали по выздоровлении за прошедшие сутки 606 человек, днём ранее больничный закрыли 610 пациентов. Всего с начала пандемии с инфекцией справились 94 898 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году углубленную диспансеризацию прошли более 19 тыс. жителей Пензенской области.

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