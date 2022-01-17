Москва, , 13:25 — REGNUM В «Единой России» намерены обдуманно подходить к мерам государственного реагирования в условиях распространения штамма омикрон, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Андрей Турчак Kremlin.ru

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"Первоочередная задача «Единой России» и всего депутатского корпуса — сосредоточить усилия на оказании помощи врачам, гражданам и всем, кто больше всего в ней нуждается. То есть том, чем мы занимались без малого два пандемийных года», — сказал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе заседания президиума фракции в Госдуме.

По инициативе «Единой России» было принято решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах. Документ готовился в качестве адекватной меры реагирования на штамм «Дельта», но ситуация изменилась, подчеркнул Турчак.

«Мы видим, что происходит в мире и как ситуация развивается у нас в стране — сегодня на утро 30 тысяч заболевших. Доминирующим штаммом становится «Омикрон», и в этой связи надо очень обдуманно подходить к мерам государственного реагирования. О чем мы с правительством и договорились», — сказал он.

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Совет Думы 17 января определит судьбу законопроекта о медсертификатах. Ранее правительственная инициатива была принята Госдумой в первом чтении.

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