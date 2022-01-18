Москва, , 08:30 — REGNUM Тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, а также гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцин против коронавирусной инфекции, являются поводом для того, чтобы получить медотвод от вакцинации против COVID-19. Кроме того, в число бессрочных противопоказаний к вакцинации вошли тяжёлые осложнения после предыдущих вакцинаций (например, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции). Соответствующий новый перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 утвердил Минздрав РФ.

Вакцинация Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте»

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Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, временными противопоказаниями для прививки являются острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также хронические болезни. В данном случае медотвод будет действовать в период острой фазы болезни и две-четыре недели после наступления ремиссии. Граждане, которые болеют респираторными заболеваниями, даже в лёгкой форме, так же получат временный медотвод от прививки.

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Кроме того, противопоказаниями для применения в качестве вакцин от коронавируса таких препаратов как «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» названы злокачественные новообразования. Беременность и период грудного скармливания является противопоказанием для прививки от COVID-19 вакцинами «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «Спутник М».

Вакцинация по-прежнему не разрешена для несовершеннолетних, за исключением уколов специально разработанной вакциной «Спутник М».

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Как сообщало ИА REGNUM, о проработке перечня противопоказаний Минздравом совместно с главными внештатными специалистами по соответствующим заболеваниям в декабре 2021 года заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Такое поручение ведомству дало правительство РФ.