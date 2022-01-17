Мурманск, , 12:38 — REGNUM В Мурманской области готовятся к росту числа больных ковидом. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании заявил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прошу систему здравоохранения ещё раз проанализировать полную готовность ко встрече новой волны коронавируса. Особенно амбулаторное звено. Вирус распространяется кратко быстрее. Да, люди болеют легче, а значит в подавляющем большинстве будут лечиться дома. Нас ждет очень серьёзный рост по коронавирусу», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения штаммом «Омикрон» в Мурманской области был зафиксирован 23 декабря.