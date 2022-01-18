Салехард, , 23:38 — REGNUM Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил подготовить систему здравоохранения к распространению в регионе штамма «омикрон». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Глава региона отметил, что новая разновидность коронавируса имеет очень короткий инкубационный период и в четыре-пять раз заразнее предыдущих. При этом, по оценкам специалистов, протекает «омикрон» с меньшим числом госпитализаций. Поэтому основная нагрузка ляжет на первичное звено.

В связи с этим губернатор ЯНАО поставил задачи привлечь в поликлиники дополнительные кадры, усилить работу колл-центров, пополнить запасы лекарств, тест-систем и средств индивидуальной защиты, выделить медикам транспорт для выездов на вызовы и привлечь к работе волонтёров.