Пенза, , 07:27 — REGNUM За минувшие сутки в Пензенской области от последствий заражения коронавирусом скончались восемь пациентов. Накануне было зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

Больница Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее количество умерших среди носителей вируса по состоянию на 19 января достигло 4,8 тыс. человек.

Выписали по выздоровлении за прошедший день 294 человека, днём ранее больничный закрыли 606 пациентов. Всего с начала пандемии с инфекцией справились 95 192 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за прошедшую неделю (10−16 декабря) на 20,5% возросла заболеваемость ОРВИ. Лабораторно подтверждено 16 случаев гриппа.

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