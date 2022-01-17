Архангельск, , 15:45 — REGNUM Низкий охват исследований мог стать причиной официального отсутствия штамма «Омикрон» в Архангельской области, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

«Вероятнее всего, причина в том, что не так много проб направлялось в столичные клиники, где проводится исследование на наличие этого штамма, — заявил глава регионального минздрава Александр Герштанский. — Опыт зарубежья показывает, что после выявления штамма «Омикрон» пик наступает через три недели».

Напомним, новый штамм уже выявлен в соседних областях — Мурманской и Вологодской.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области число заболевших ковидом пополнили 257 человек.