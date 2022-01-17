Архангельск, 17 января 2022, 15:45 — REGNUM Низкий охват исследований мог стать причиной официального отсутствия штамма «Омикрон» в Архангельской области, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Напомним, новый штамм уже выявлен в соседних областях — Мурманской и Вологодской.
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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области число заболевших ковидом пополнили 257 человек.