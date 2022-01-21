Горно-Алтайск, , 09:55 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». По словам пресс-секретаря регионального правительства Михаила Максимова, заразились четыре человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В числе носителей — учащийся первого класса школы, студентка, а также двое взрослых граждан. По предварительным данным, двое последних ранее посещали Москву и Алтайский край.

«Во всех организациях, где были контакты, усилен сандезрежим, ведется меднаблюдение», — отметил Максимов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за минувшие сутки в республике выявлено 45 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 25 871.

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