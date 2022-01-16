Ростов-на-Дону, , 14:08 — REGNUM За последние сутки число привитых от COVID-19 жителей Ростовской области выросло на 2 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 января.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 976,72 тыс. человек (+ 2591 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 926,18 тыс. человек (+ 2008 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в период новогодних праздников резко сократился уровень тестирования на коронавирус, а также заметно снизилось число желающих сделать прививку от COVID-19. Донской губернатор Василий Голубев поручил активизировать работу в этих направлениях.

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