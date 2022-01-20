Барнаул, , 15:09 — REGNUM Со словами директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга относительно тяжести болезни «Омикроном» согласен алтайский врач, кандидат медицинских наук Павел Шумихин. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он пояснил:

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«Гинцбург в данном случае прав. Уже известно, что «Омикрон» ассоциируется с гораздо большей заразностью и заболеваемостью, но уступает в летальности традиционным штаммам коронавируса. Я бы выразился все же по-другому: «Омикрон» свое возьмет количеством. То есть, нам не следует уповать на преимущественно легкое течение инфекции и снижение нагрузки на здравоохранение: за счет более широкого распространения и увеличения заболеваемости число тяжелых форм и летальных исходов тоже может быть достаточно высоким».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что нельзя однозначно утверждать, что при «Омикроне» течение болезни проходит легче, чем при других штаммах, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА «Новости».

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