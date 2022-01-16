Москва, , 11:26 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие сутки было выявлено 29 230 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 16 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что 29 230 новых случаев выявлены во всех 85 регионах России. Только 14,2% выявленных случаев не имеют клинических проявлений болезни. За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 686 человек. Выздороветь от COVID-19 за прошедшие 24 часа смогли 22 731 человек.

Лидирует по приросту новых случаев заражения по-прежжнему Москва — 6480 новых случаев за сутки. В столице активно распространяется новый штамм «Омикрон». На втором месте — Санкт-Петербург (3958). Далее — Московская область (3147), Нижегородская область (740), Краснодарский край (655).