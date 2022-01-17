Москва, , 17:45 — REGNUM Совет Думы обсудил работу Госдумы на фоне роста заболеваемости Covid-19 и принял ряд решений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы договорились о нескольких вещах. Во-первых, что в режиме видеоконференцсвязи могут проходить заседания комитетов, во-вторых, на удаленную работу могут переходить в случае необходимости сотрудники аппаратов. Также принято решение сократить количество пленарных заседаний», — сказал Жуков.

По его словам, пленарные заседания будут проходить два раза в неделю.

«Посмотрим на развитие ситуации», — отметил парламентарий, говоря о перспективах по продолжительности ограничений.

Заседания на этой неделе пройдут во вторник и четверг, в остальные недели — депутаты будут заседать по вторникам и средам.

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