Москва, , 09:49 — REGNUM Течение беременности может быть осложнено новым коронавирусом SARS-CoV-2 и единственным способом защититься в этом случае является вакцинация от COVID-19. Об этом 18 января заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в приветственном обращении к участникам XVI Международного конгресса по репродуктивной медицине.

Михаил Мурашко Council.gov.ru

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«Новая коронавирусная инфекция может осложнить течение беременности и ее исход. На сегодняшний день вакцинация — это единственный путь по предотвращению негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19», — сказал он.

Также глава Минздрава указал на то, что, согласно полученным в настоящее время данным, отрицательное влияние вакцины от нового заболевания на репродуктивную функцию мужчин и женщин отсутствует.

Кроме того, Мурашко отметил, что на данный момент, по его мнению, необходимо приложить все силы для того, чтобы была проведена своевременная вакцинация граждан репродуктивного возраста на этапе планирования семьи, и уделить берменным особое внимание.

«В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции мы видим, что она отражается на показателях материнской смертности», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Казахстана планирует в первом полугодии 2022 года ревакцинировать около 8 млн человек.