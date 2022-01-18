Петропавловск-Камчатский, , 12:09 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов 18 января распорядился подготовить систему здравоохранения края к приходу нового штамма коронавируса «Омикрон», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«В стране, как и в мире в целом, происходит всплеск заболеваемости разновидностью коронавирусной инфекции «Омикрон». Есть задача обеспечить повышенный уровень готовности всех наших сил и средств к оказанию необходимой медицинской помощи гражданам с учётом ожидаемого подъёма заболеваемости», — сказал Солодов.

При этом министр здравоохранения Камчатки Андрей Кузьмин заверил, что система готова к всплеску заболеваемости. В крае создан 2-месячный запас средств индивидуальной защиты и медикаментов для лечения больных COVID-19. Есть резервы, позволяющие в четыре раза, в случае необходимости, увеличить коечный фонд в госпиталях.

Лаборатории также готовы к работе в круглосуточном режиме при увеличении количества тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние две недели в два раза возросло количество выявляемых ежесуточно случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 51 человека, но на прошлой неделе эта цифра достигала 60.