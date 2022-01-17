Москва, , 11:53 — REGNUM От коронавирусной инфекции за последние сутки в России скончались 670 человек, сообщает 17 января оперативный штаб по противодействию заболеванию.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Если суточный прирост заражений коронавирусом быстро растёт, что уровень смертности ковид-пациентов снижается. Днём ранее инфекция унесла жизни 686 человек. Всего в Российской Федерации с начала пандемии официально зарегистрировано 321 990 летальных исходов.

Больше всего за сутки умерли в Москве и Санкт-Петербурге — 67 и 65 человек соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 30 726 случаев заражения коронавирусом.