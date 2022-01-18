Самара, , 13:57 — REGNUM 379 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 18 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что всего в регионе зафиксировали 204 604 случая заражения этой инфекцией. При этом всего по области скончались 6556 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 15-и таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 177 261 человек, в том числе 1 395 человек победили инфекцию в минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 17 января в регионе за сутки выявили 339 носителей коронавируса.