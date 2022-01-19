Элиста, , 11:22 — REGNUM К пику заболеваемости «Омикроном» в Калмыкии подготовили 1,5 тыс. коек для взрослых и детей. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Мы разработали механизм действий на четырёх этапах в зависимости от уровня госпитализации пациентов. В Элисте в случае необходимости развернем дополнительные госпитали в трёхэтажном здании детского медицинского центра имени Манджиевой и «Кванториуме» — специально для детей. Если ситуация будет ухудшаться, откроем госпитали во всех районных больницах. Планируем, что на пике заболеваемости можем развернуть 1500 круглосуточных коек — взрослых и детских», — сказал Кикенов.

В настоящее время запас лекарств и средств индивидуальной защиты в Калмыкии достаточный.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии сообщили о первых 24 случаях заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Все пациенты находятся на амбулаторном лечении.