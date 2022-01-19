Кызыл, , 11:24 — REGNUM В Туве фиксируют случаи заражения коронавирусом в образовательных учреждения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кызыла, по данным на 19 января, COVID-19 диагностирован у 89 школьников и 20 учителей.

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В результате на самоизоляцию отправлены учащиеся девяти классов, в которых обучаются 198 детей.

«В детских садах: 16 детей, персонал — 14 человек. На самоизоляции 6 групп, где 103 ребёнка. ССУЗы: 7 заболевших студентов», — добавила главный санитарный врач республики Людмила Салчак.

Как отмечается, руководители школ и детских садов могут своим приказом закрыть учреждение на карантин.