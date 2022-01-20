Пенза, , 13:20 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее зарегистрировали 183 больных. Всего по состоянию на 20 января количество заражений достигло 105 340 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровели с начала пандемии 95 395 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 203 человека.

Скончались всего 4809 носителей коронавируса, в том числе девять — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, первые пять случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» подтвердили в Пензенской области.

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