Москва, , 11:53 — REGNUM На фоне решения правительства РФ отложить законопроект о медицинских сертификатах логично отменить соответствующие ограничения в регионах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Mironov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

«Правительство приняло единственно правильное решение, на котором настаивала наша фракция — отказаться от дальнейшего рассмотрения законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Теперь логично отменить коды в регионах, которые успели их ввести до решений на федеральном уровне», — сказал Миронов.

QR-коды приводят к потерям бизнеса, росту социального напряжения и сегрегации людей, отметил парламентарий.

«Они не служат борьбе с пандемией, особенно на фоне появления новых штаммов. Мы видим, что даже в странах, где введены самые жесткие ограничения, заболеваемость «Омикроном» зашкаливает. О QR-кодах надо забыть раз и навсегда», — подчеркнул Миронов.

Совет Думы 17 января примет решение о судьбе правительственного законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что инициатива учитывала штамм «Дельта», но перед страной стоят новые вызовы.

Читайте ранее в этом сюжете: Совет Думы определит судьбу законопроекта о медсертификатах