Самара, , 15:39 — REGNUM 339 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 17 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что всего в регионе выявили 204 225 случаев заражения коронавирусом. При этом всего скончался 6541 пациент с COVID-19, в том числе смерть 14-и таких пациентов констатировали за минувшие 24 час.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом всего 175 866 человек, в том числе победили эту инфекцию 1297 человек.

Согласно данным на 16 января в регионе за сутки выявили 367 носителей коронавируса.