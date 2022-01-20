Барнаул, , 09:10 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 20 января 2022 года вакцинированы 1 209 537 человек. Прирост за последние сутки составил 6737. Из общего числа привитых 55 453 жителя региона получили первую прививку (+1267 за сутки).

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Число полностью привитых граждан составляло 1 088 698 (+5050 за сутки). Также известно о 65 386 ревакцинированных (+1320 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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