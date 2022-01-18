Ростов-на-Дону, , 13:02 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено подтверждено восемь случаев смерти от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались четыре женщины в возрасте от 61 года до 82 лет и четверо мужчин в возрасте от 65 до 84 лет. У всех пациентов имелись хронические заболевания.

За весь период эпидемии жертвами COVID-19 стали 9 904 жителя Ростовской области.

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