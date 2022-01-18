Уфа, , 08:04 — REGNUM Изменения в указ о режиме повышенной готовности в Башкирии в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава республики Радий Хабиров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Радий Хабиров Pravitelstvorb.ru

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Согласно документу, проведение массовых культурных и физкультурных мероприятий (смотров, конкурсов, фестивалей) переносится в республике на более поздний срок до особого указания.

В регионе запрещается проводить собрания трудовых коллективов и других массовых мероприятий с количеством работников или приглашённых более 30 человек. Главы государственных и муниципальных органов власти должны воздержаться от проведения и организации личных приёмов граждан (в случае их согласия).