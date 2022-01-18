Владивосток, , 07:06 — REGNUM В Приморье штамм коронавируса «Омикрон» может выявиться уже через 7−10 дней — власти дополнительно усилят коронавирусные меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

В госпитале Mil.ru

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«В ближайшее время, дней через десять, может уже и через неделю, новый штамм «Омикрон» дойдет и до Приморского края. Важно предпринять все меры, чтобы минимизировать последствия распространения заболевания, — оптимизировать коечный фонд, обеспечить доставку кислорода в медучреждения, провести широкую разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения ограничительных мер, в том числе по ношению защитных масок в общественных местах и соблюдению социальной дистанции, провести мероприятия для безопасной работы групп в детских садах и школьных классов», — заявил губернатор Олег Кожемяко.

Глава региона в очередной раз призвал руководителей предприятий, госструктур, учреждений образования, культуры, социальной защиты, ЖКХ контролировать прохождение вакцинации и ревакцинации сотрудниками.

Также отметил, что необходимо усилить контроль на входе в крупные предприятия, структуры, школы, чтобы не пропускать людей с признаками ОРВИ.

«Мы ожидаем большой наплыв пациентов в амбулаторно-поликлиническое звено, которые будут обращаться с признаками респираторных заболеваний. Следует организовать работу call-центров, волонтеров, чтобы обеспечить всех, кому это потребуется, необходимыми лекарственными препаратами. Нужно сделать все, чтобы минимизировать негативные последствия заболевания», — добавил губернатор.

По словам министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, медицина получит нагрузку в 4−5 раз больше, чем при пиковых показателях осени 2020 и 2021 годов, когда больницы работали на пределе возможностей.

На 18 января лечение получают более 6,5 тыс. приморцев, из них в госпиталях — свыше 1,6 тыс.

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Как сообщало ИА REGNUM, общее число инфицированных штаммом коронавируса «Омикрон» к весне может достичь 1,5−2 млн случаев в России. Такой прогноз дал 17 января советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий в беседе с РИА Новости.