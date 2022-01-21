Анадырь, , 04:09 — REGNUM На Чукотке зарегистрировано более 3 тыс. носителей коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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С начала пандемии на 21 января в Чукотском городском округе выявлено 3002 случая заражения коронавирусом, 2931 человек выздоровел, скончался 41 пациент. На самоизоляции находится 91 человек, проведено около 98 тыс. тестов.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководители учреждений и организаций в четырёх населённых пунктах Чукотки должны допускать к работе сотрудников, вернувшихся из отпуска или командировки, только с отрицательным ПЦР-тестом. Мера принята для предотвращения завоза «омикрон"-штамма коронавируса.