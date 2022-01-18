Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM В Ленинградской области за минувший понедельник, 17 января, выявили более 300 новых носителей коронавируса. Такой суточный показатель зараженных не отмечался в регионе с 3 января 2022 года. Об этом 18 января сообщили в региональном оперативном штабе.

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За прошедший день в Ленобласти был выявлен 301 носитель SARS-CoV-2, что на 11 больше, чем сутками ранее. Наибольшее количество положительных результатов ПЦР-тестов на коронавирус получили жители городов Выборг (18), Всеволожск (17), Кириши (15), Мурино (14), Гатчина (12) и Кингисепп (10).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце января в Ленобласти ожидается «пятая» волна коронавируса, которую спровоцирует новый штамм «Омикрон». В связи с тем, что он является наиболее контагиозным, риск заразиться им вырастает в разы, из-за чего региональные власти усиливают работу амбулаторных и стационарных отделений.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом были инфицированы 106 214 человек. Из них 97 555 вылечились, в том числе 409 были выписаны за прошедший понедельник 17 января. Умерло 3092 заболевших ковидом, из них пять летальных исходов, что на три больше, чем за день до этого, были зарегистрированы 17 января.

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