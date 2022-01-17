Красногорск, , 11:55 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 17 января статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 3388 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 241 случай больше аналогичного показателя 16 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 3147 человек, а днем ранее — у 2589 жителей Подмосковья.

Отметим, что максимальный суточный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Подмосковье, был зафиксирован 8 ноября 2021 года. В тот день их количество составило 3429.

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