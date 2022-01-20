Ставрополь, , 11:01 — REGNUM В Ставропольском крае продолжился рост числа новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки были подтверждены тесты у 680 человек, что на 59 человек больше, чем в предыдущий день. О ситуации по коронавирусу в крае утром 20 января сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Все заметнее становится влияние штамма «омикрон». Количество выявляемых за день случаев передачи заболевания снова выросло. При этом болезнь реже протекает в тяжелой форме. Более четверти специализированного фонда для помощи Covid-пациентам свободны. Сравнительно невысоким остается и уровень смертности», — написал глава субъекта РФ на своей странице в соцсети Instagram.

Он также отметил, что число выздоровевших за последние сутки увеличилось еще на 932 человека. Однако зафиксированы еще 12 случаев летального исхода. Общее число смертей от COVID-19 достигло на Ставрополье 6334.

Как ранее сообщил министр здравоохранения края Владимир Колесников, в регионе стал преобладать в последнее время новый штамм коронавируса «Омикрон».