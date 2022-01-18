Москва, , 11:24 — REGNUM Российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко рассказал, что заразился штаммом коронавируса «Омикрон», и описал, чем его симптомы отличаются от других вариантов вируса.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

«Прежде всего новый ковид — он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов. Скорее как о ядреном риновирусе или средней руки гриппе», — написал он в Facebook.

Врач добавил, что у вируса сократился инкубационный период, кашель стал проявляться у пациентов реже, а насморк — чаще. Вместе с тем температурный период не слишком длинный, иногда занимает менее суток.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что в начале февраля может в России начаться снижение уровня заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон».

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