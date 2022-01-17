Уфа, , 08:18 — REGNUM Вернуться к необходимости ограничений в ближайший месяц могут в Башкирии. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Он сообщил, что динамика распространения штамма «Омикрон» в мире такова, что нужно готовиться к негативному сценарию — кратному росту заболеваемости в ближайшие недели.

«Президент России Владимир Путин объявил антиковидную мобилизацию, которая потребует от региональных и федеральных властей эффективных и оперативных действий», — сообщил Назаров.

Премьер-министр Башкирии также отметил, что прогнозы по России пока не самые благоприятные. В Башкирии зарегистрировали несколько случаев заражения штаммом «Омикрон».

"К новой волне ковида наша система здравоохранения готова», — сообщил он.

Назаров также напомнил, что в конце 2021 года руководство региона уделило много внимания модернизации первичного звена для более эффективной профилактики и раннего выявления заболевания.

«В ближайший месяц мы, возможно, вынуждены будем вернуться к необходимости ограничений. Во многих странах принимают достаточно жесткие антиковидные меры: австрийская энергетическая компания объявила о переходе на казарменный режим — сотрудники не должны покидать место работы на протяжении месяца, в Нидерландах вводили локдаун, в Британии и США работают не все школы. В Пекине накануне Игр организован «олимпийский пузырь». Считаю такие меры для нас на сегодня избыточными, но ситуация вызывает беспокойство», — сообщи он.

Назаров также выказал надежду на то, что в Башкирии удастся сдержать пандемию.

«Но вполне возможно, что ряд других регионов будут рассматривать различные варианты, чтобы разорвать цепочку заболеваемости. Мы постоянно на связи с коллегами из оперштабов других субъектов Федерации, обсуждаем меры реагирования, координируем действия», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что до 2025 года в модернизацию первичного звена в Башкирии планируется инвестировать еще 18 млрд рублей.