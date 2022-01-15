Элиста, , 14:30 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки выявили 18 носителей коронавируса, сообщает региональный оперштаб 15 января. Это на один случай меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Число пациентов инфекционных стационаров выросло до 154 человек. Десять жителей Калмыкии находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются 295 человек.

За весь период эпидемии положительный результат теста на коронавирус получили 34 233 жителя Калмыкии, выздоровели 32 716 ковид-пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 20 жителей Калмыкии заразились коронавирусом