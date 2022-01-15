Москва, , 18:48 — REGNUM Заболевших COVID-19 в России будет еще больше. Об этом 15 января заявил вирусолог Виктор Ларичев.

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15 января в стране зафиксировали максимальное число инфицированных с декабря 2021 г. — 27 тыс. 179 случаев.

«Думаю, у нас такой же, как в Европе, будет потолок, мы ничем не отличаемся. Мы точно так же прививаемся, как европейцы или американцы. … Мы еще в начале подъема», — сказал он в эфире радио «Говорит Москва».

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что РФ — на пороге самой мощной волны пандемии, причиной этому станет быстрое распространение штамма «Омикрон».