Тамбов, , 12:45 — REGNUM В Тамбовской области 18 января подтверждено 166 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Всего в области были зарегистрированы 64 тыс. 154 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 58 тыс. 708 пациентов, в том числе 140 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1839 человек. Пять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.