Тюмень, 17 января 2022, 12:05 — REGNUM В Тюменской области за сутки обнаружено 365 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 января сообщает региональный оперштаб.
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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 301 случай.
С начала пандемии в Тюменской области на 17 января подтвердили 93 759 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 454 тюменцев, скончались 3611 пациентов (15 за последние сутки).
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