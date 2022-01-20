Москва, , 15:43 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пока нет признаков начала новой волны коронавирусной инфекции. Об этом 20 января заявил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Последнюю неделю мы наблюдаем, что у нас идёт снижение. Буквально за прошлые сутки это 10 заболевших», — заявил Коков.

«Роста госпитализации нет. Не наблюдаем», — указал он.

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