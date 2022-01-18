Барнаул, , 10:35 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 18 января 2022 года вакцинированы 1 194 656 человек. Прирост за последние четверо суток составил 14 656.

Вакцина Mos.ru

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Из общего числа привитых 53 382 жителя региона получили первую прививку. Это на 143 меньше, чем по состоянию на 14 января.

Число полностью привитых граждан составляло 1 078 382 (+12 432 за последние четверо суток). Также известно о 62 892 ревакцинированных (+2367 за последние четверо суток).

Как сообщало ИА REGNUM, в течение трех последних дней оперштб Алтайского крае не информировал о ходе вакцинации в регионе, ссылаясь на технические сложности.

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