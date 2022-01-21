Чита, , 07:39 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 21 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 98 511 (+191 за минувшие сутки). Вместе с тем 90 914 пациентов (+388 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2321 человек (+6 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 77 находятся в тяжёлом состоянии (за сутки данные не изменились), 22 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 за последние сутки).

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