Ульяновск, , 14:42 — REGNUM В Ульяновской области увеличилось суточное количество вылечившихся от ковида, при этом каждый день растёт число вновь заболевающих. Такие обновлённые сведения публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 20 января, с начала пандемии в регионе официально выявлен 122 701 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. 19 января по сравнению с 18 января число заболевших увеличилось на 16 и достигло 174 человек.

Вылечились 116 136 человек, доля вылечившихся составляет 94,65%. Из них за последние сутки выписан 121 пациент, в то время как двое суток подряд выздоравливали по 113 человек.

Напомним, от ковида и вызванных им осложнений умерли 3998 жителей Ульяновской области (3,26% от числа «официально» заразившихся).

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что в регионе уже выявили случаи заражения штаммом «Омикрон». По его словам, среди вновь заболевших по итогам анализа «30% — со штаммом «Омикрон».

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