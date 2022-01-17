Астрахань, , 12:31 — REGNUM В Астраханской области к 17 января вакцинированы от коронавирусной инфекции 454 тыс. 805 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Вакцинация от коронавируса Minzdrav.samregion.ru

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Оба этапа иммунизации прошли 388 тыс. 592 человека.

За период прививочной кампании в регион поступило 471 тыс. 250 доз вакцины «Спутник V», 40 тыс. 360 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 9 тыс. 630 доз вакцины «КовиВак», а также 102 тыс. 80 доз «Спутника Лайт».