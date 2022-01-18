Барнаул, , 08:38 — REGNUM В Алтайском крае заболеваемость коронавирусом может вырасти уже в конце января.Новый с штамм «Омикрон» приводит к значительному увеличению числа заболевших там, где он появляется. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он известил читателей, что прошел ревакцинацию.

Вакцина © Наталья Диева

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«Снизить риск заражения или, по крайней мере, заметно смягчить течение болезни на сегодняшний день мы можем только за счёт вакцинации. Прививка в подавляющем большинстве случаев даёт такую возможность», — заявил глава края.

По его словам, уже около 1 млн 50 тыс. жителей региона полностью привились.

«Это много, но еще недостаточно для создания коллективного иммунитета. Больше 300 тыс. жителей края поставили прививку более полугода назад. Им пришло время ревакцинироваться. Пока это сделали только 60 тыс. человек. У меня тоже прошло полгода после прививки Спутником V (Гам-КОВИД-Вак)», — пояснил Виктор Томенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край уже трое суток не информирует о темпах вакцинации от COVID-19. «По техническим причинам выгрузка данных по привитым временно невозможна», — заявляют в оперативном штабе.

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