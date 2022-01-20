Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM В Ленинградской области десятый день наблюдается суточный рост выявления новых носителей коронавируса. За прошедший день в регионе лабораторным путем выявили 340 новых зараженных, что на 11 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 20 января сообщает региональный оперативный штаб.

В поликлинике Дарья Драй © ИА REGNUM

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Большинство новых носителей SARS-CoV-2 выявили среди заболевших жителей крупных населенных пунктов Ленобласти, таких как Мурино (23), Гатчина (22), Сертолово и Выборг (по 17), Всеволожск, Кириши (по 16), Тихвин (13), Лодейное Поле (12), Кингисепп и Тосно (по 10).

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразились 106 883 человека. Из них 98 369 человек выздоровели, в том числе 401 пациент был выписан с больничного 19 января. Умерло 3103 заболевших ковидом, из них четыре летальных случая зарегистрировали в минувшую среду, что на три меньше, чем за сутки до этого.

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