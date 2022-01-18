Новочеркасск, Ростовская область, , 09:47 — REGNUM В Новочеркасске (Ростовская область) отменили крещенские купания из-за подъёма воды на реке Тузлов, а также из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации казачьей столицы.

Патриарший собор в Новочеркасске Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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«В минувшие выходные поднявшаяся из-за сильного ветра вода в реке Тузлов затопила площадку, где ежегодно оборудовали купель для крещенских купаний. Деревянные мостки и лестница, ведущие к реке, обледенели. Ситуацию может усугубить возможный нагон воды 18 января. С учётом этих обстоятельств купания пришлось отменить», — уточнили в администрации.

Однако ещё одной причиной отмены крещенских купаний стала угроза распространения штамма коронавируса «Омикрон».

ИА REGNUM сообщало, что в Аксайском районе в связи с угрозой распространения коронавируса от крещенских купаний власти решили отказаться.

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